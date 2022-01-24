محمد بن راشد: سلطان القاسمي عمود من أعمدة الاتحاد وجامعة للعلم والثقافة

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة،عمود من أعمدة الاتحاد وجامعة للعلم والثقافة ومحرك رئيسي للبناء والعمران وخدمة الإنسان في الدولة.

وقال سموه في حسابه على تويتر " يكمل أخي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي غداً 50 عاماً منذ تولي مقاليد الحكم في الشارقة .. سلطان عمود من أعمدة الاتحاد .. وجامعة للعلم والثقافة … ومحرك رئيسي للبناء والعمران وخدمة الإنسان في الدولة.. حفظ الله سلطان لأهله وشعبه ومحبيه..

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