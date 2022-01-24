محمد بن راشد : الإمارات الأولى عالمياً في 152 مؤشراً تنموياً واقتصادياً

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات الأولى عالمياً في 152 مؤشراً تنموياً واقتصادياً، مشيرا سموه إلى أن دولة الإمارات الأولى عالمياً في ثقة الشعب بحكومته والأولى عالمياً في التكيف مع المتغيرات .

وقال سموه في حسابه على تويتر" دولة الإمارات الأولى عالمياً في 152 مؤشراً تنموياً واقتصادياً .. دولة الإمارات الأولى عالمياً في ثقة الشعب بحكومته .. دولة الإمارات الأولى عالمياً في التكيف مع المتغيرات ..

وأضاف سموه " الإمارات أولاً … الإمارات دائماً ..".

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