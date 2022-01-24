طرق دبي تفوز بجائزة الابتكار التقني الحكومي عن فئة المدينة الذكية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت هيئة الطرق والمواصلات بجائزة الابتكار التقني الحكومي /GovTech Innovation Awards 2021/ من خلال مشاركة مركز التحكم الموحّد التابع للهيئة في فعاليات الجائزة وذلك عن فئة المدينة الذكية من جوائز GovTech المتخصصة في تقدير الإنجازات التقنية للجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

ويُسهِمُ مركز التحكم الموحّد إسهاماً فاعلاً في انسيابية الحركة المرورية في شوارع وطرق إمارة دبي حيث يدير شبكة نقل مكونة من 5 آلاف كيلومتر من الطرق و1700 حافلة مواصلات عامة بالإضافة لــ 10 آلاف مركبة أجرة و54 محطة مترو من ضمنها 7 محطات لمسار 2020 كما يدير المركز 11 محطة ترام.

وهذا المركز الحيوي مُزَوَّدٌ ومُجَهَّزٌ بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من أجهزة ومعدات وتقنيات ومنها شاشة مراقبة حديثة ترتبط بـ 34 نظاماً تقنياً يعمل على استيعاب ومعالجة البث من 11 ألف كاميرا مراقبة كما يستخدم المركز تقنية الذكاء الاصطناعي في إدارة الحوادث بالإضافة لاستخدام بيانات الهواتف المحمولة في التخطيط وإدارة التنقل والحشود وذلك من خلال تحديد كثافة الجمهور من خلال مؤشرات حرارية وتحديد أماكن التجمعات بأسلوب آلي وتوجيه وسائل النقل لخدمة مناطق التجمعات ويربط المركز أيضاً كافة أنظمة النقل الجماعي التي تشمل المترو والترام

والمواصلات العامة ومركبات الأجرة ووسائل النقل البحري.

الجدير بالذكر أن هذه الجوائز تهدف إلى الجهات الحكومية والأفراد الذين يقودون التغيير والتحوّل الرقمي في مجال تقنية المعلومات وذلك من خلال تقديم الحلول والمبادرات والبرامج المُصممة لتحسين حياة المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز