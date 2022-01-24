وزارة الدفاع تعلن تدمير منصة إطلاق الصواريخ الحوثية التي استهدفت أبوظبي

المصدر: البيان

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية عن نجاح طائرة F16 الساعة 0410 بتوقيت اليمن، في تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية في مديرية الحزم بالجوف فور إطلاقها صاروخين بالستيين على إمارة أبوظبي واللذان تم اعتراضهما بنجاح من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

ونشرت وزارة الدفاع الإماراتية مقطع فيديو يبرز استهداف منصة الصواريخ البالستية وتدميرها بشكل كامل.

تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن (نجاح) طائرة F16 الساعة 0410 توقيت اليمن من تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية مديرية الحزم بالجوف فور اطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي واللذان تم اعتراضهما (بنجاح) من قبل دفاعاتنا الجوية #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sitNwCyhjK — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 24, 2022

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