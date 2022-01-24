انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة العربي بدبي

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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انطلقت صباح اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة العربي في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض الذي يعد الأضخم من نوعه على مستوي المنطقة، والثاني عالمياً بمشاركة 3500 شركة من 60 في دولة.

ويعتبر المعرض فرصة للشركات العالمية التي تتطلع لسوق دبي كمحطة وبوابة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتسويق منتجاتها من الأجهزة والمعدات الطبية والحلول الذكية خاصة وأن منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي تشهد نمواً يزيد عن 10 في المائة سنوياً.

وتركز معظم الشركات العارضة هذا العام على برامج الذكاء الاصطناعي، وبرامج التطبيب عن بعد، وغيرها من الحلول الذكية، خاصة بعد الأزمة العالمية التي أحدثتها جائحة كوفيد 19، وما رافقها من انهيار بعض أنظمة الرعاية الصحية في العديد من دول العالم.

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