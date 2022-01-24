صقر غباش يبحث هاتفياً تعزيز التعاون البرلماني مع المغرب

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي - خلال اتصال هاتفي - مع النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة، ورئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، سبل تعزيز أوجه التعاون، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة، وتعاونهما في العديد من المجالات، وحرص القيادة على تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف القطاعات الحيوية وفق رؤية تستشرف آفاق المستقبل، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وجدد رئيس مجلس المستشارين الدعوة لغباش لحضور المؤتمر القادم لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي المزمع عقده في مدينة الرباط بالمملكة المغربية في مطلع شهر مارس المقبل.

وتناول الاتصال بحث التعاون الثنائي والتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والاتفاق على إنشاء لجنة صداقة برلمانية، وتبادل الزيارات والخبرات، وتعزيز التنسيق والتشاور البرلماني في المشاركات البرلمانية، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أعرب صقر غباش عن اعتزازه للدعوة لحضور مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى، مؤكداً أهمية دور البرلمانات في تقوية وتعزيز روابط التعاون بين الدول العربية والأفريقية في جميع المجالات، وأهمية التنسيق والتشاور يكون أساسه الدفاع عن المصالح والتطلعات المشتركة للدول العربية والأفريقية.

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