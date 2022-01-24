إنجاز 60 % من تطوير شارع سيح الدحل بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي إنجاز 60% من مشروع تطوير وتوسعة شارع سيح الدحل الذي يربط بين شارع سيح السلم ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث سيزال الطريق القائم المكون من مسار واحد بكل اتجاه وسيتم تنفيذ طريق جديد بطول (11) كم يتألف من مسارين بكل اتجاه وجزيرة وسطية و(3) دوارات لتسهيل الحركة في جميع الاتجاهات، وسيربط الطريق مع مداخل بحيرات القدرة.

الطاقة الاستيعابية

وقال معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق (1800) مركبة حالياً إلى (4000) مركبة في كل اتجاه بهدف استيعاب النمو المستمر في الأحجام المرورية وتسهيل وصول السكان والزوار إلى الواحات القائمة على جانبي الطريق والمناطق الصحراوية ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية».

وأشار الطاير إلى أن المشروع يبدأ من الدوار الواقع على تقاطع طريق سيح الدحل مع شارع سيح السلم شمالاً بعد محطة القدرة للدراجات الهوائية مباشرة بالاتجاه إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية جنوباً، ويتضمن المشروع تنفيذ طريق جديد بسعة مسارين في كل اتجاه وتنفيذ (3) دوارات على طول الطريق لتسهيل وصول مستخدمي الطريق إلى الواحات القائمة على جانبـي الطريق وبحيرات القدرة والمناطق الصحراوية وتسهيل عملية الدوران للخلف.

وأضاف: يأتي تنفيذ هذا المشروع استكمالاً للمشاريع التطويرية التي أنجزتها الهيئة في الفترة الماضية ومنها مشروع مضمار دبي للدراجات الهوائية البالغ طوله قرابة (23) كيلومتراً ويرتبط مع مسار الدراجات الهوائية القائم في منطقة سيح السلم في شارع القدرة عند بوابة مضمار دبي للدراجات الهوائية في اتجاه شارع الإمارات ومنه إلى شارع لطيفة بنت حمدان وشارع الشيخ محمد بن زايد ثم إلى منطقة البراري، وصولاً لمنطقة ند الشبا ويشتمل مسارات الدراجات الهوائية في منطقة سيح السلم البالغ طوله قرابة 115 كيلومتراً على عدد من المرافق العامة ومحلات لتأجير الدراجات الهوائية والأدوات المتعلقة بها إلى جانب عيادة طبية متكاملة التجهيز و(10) نقاط استراحة على طول المسـار مُزَوَّدَة بمقاعد ومواقف للدراجات.

مشاريع

ونفذت الهيئة عدداً من المشاريع التطويرية في المنطقة شملت تطوير شارع سيح السلم الذي شمل توسعة الشارع من دوار القدرة بالقرب من استراحة الدراجات الهوائية إلى تقاطع شارع دبي ـ العين بطول 21 كيلومتراً مروراً بمنطقتي الليسيلي والمرموم، حيث تم تنفيذ (9) دوارات في مناطق التقاطعات لتأمين انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية في تلك المناطق .

توسعة

تم توسعة المواقف القائمة إضافة إلى (4) معابر للجمال والخيول ومسار للدراجات الهوائية وطرق خدمية ومواقف للمركبات في مدينة دبي الدولية للقدرة، وشمل المشروع أيضاً أعمال إنارة للطرق وتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار

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