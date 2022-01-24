الإمارات تدعم تحالف الموانئ العالمية للهيدروجين

المصدر: دبي - البيان

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تعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات على تمكين التحول في الطاقة في الدولة، من خلال تبني الاستدامة في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع البحري، ورسخت الدولة مكانتها الريادية بين أفضل المراكز البحرية في العالم، من خلال تبني الممارسات والقرارات والتشريعات، التي أسهمت في تطوير القطاع، وتعزيز معايير السلامة البحرية، إضافة إلى حماية البيئة البحرية على مستوى العالم.

ولتسريع تبني الهيدروجين منخفض الكربون، تدعم دولة الإمارات بموانئها الرائدة، تحالف الموانئ العالمية للهيدروجين، أول منتدى عالمي يجمع ممثلين عن الموانئ، وصناع القرار من الحكومات، والمعنيين في القطاع البحري، لمناقشة تبني استخدام تقنيات ووقود الهيدروجين.

خطة وطنية

إلى ذلك، أعلنت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، أخيراً خريطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز مكانة الدولة كمُصّدِر للهيدروجين، كما أعلنت دولة الإمارات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، والتي تمثل محركاً وطنياً، يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050، ما يجعل الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.

خريطة طريق

وقال معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «لطالما كانت دولة الإمارات مساهماً رئيساً في جهود الاستدامة العالمية، وخلال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 26» أطلقت الدولة خريطة طريق الإمارات للهيدروجين، لتكون الدولة بذلك من الرواد في مجال الهيدروجين منخفض الكربون، ومن المتوقع أن يلعب الهيدروجين دوراً مهماً في الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، إضافة إلى دعم دول العالم من خلال تصدير الهيدروجين».

تخطيط

وقال شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: «تخطط دولة الإمارات لتعزيز استثماراتها حتى عام 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة، وتوفير 50% من الطاقة النظيفة، ضمن مزيج الطاقة، ويعد الهيدروجين أحد مكونات هذه الاستراتيجية.

ويتوسع اقتصاد الهيدروجين في دولة الإمارات حالياً عبر مشاريع ضخمة، تشمل العديد من الموانئ الرائدة في الدولة، ومن بين المشاريع الرائدة، التي تنفذها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) و«موانئ أبوظبي»، مشروع الأمونيا الخضراء لإنتاج الهيدروجين الأخضر».

تسريع العمل

وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: «اجتمع قادة الحكومات من مختلف دول العالم أخيراً في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26)، بهدف تسريع العمل نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومع التوقعات التي تشير إلى زيادة الانبعاثات من قطاع النقل البحري بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة؛ من الضروري اتخاذ إجراءات فورية في هذا الشأن.

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