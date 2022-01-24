شرطة أبوظبي تستعرض جهودها بالاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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استعرضت شرطة أبوظبي جهودها في «تحقيق التنمية المستدامة» في حلقتها الثالثة من برنامج «بلادنا أمانة» عبر أثير إذاعة أبوظبي FM.

وأكد المقدم حمد سرحان الصوافي رئيس قسم البيئة والصحة والسلامة المهنية اهتمام شرطة أبوظبي وجهودها في تحقيق الاستدامة من خلال توفير مبانٍ ملتزمة بمعايير البيئة والاستدامة، منها تغطية مواقف السيارات بالألواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، والحصول على تصنيف ثلاث لؤلؤات في نظام ترخيص المباني المستدامة من بلدية مدينة أبوظبي، وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، والمشاركة في الفعاليات البيئية، واعتماد المركبات صديقة للبيئة، والتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة، وتنفيذ مشروع جديد اعتماد البناء بالحاويات وتقليل الآثار البيئية.

تخطيط

وتحدث الملازم أول خليفة محمد الكعبي من إدارة الشؤون المالية بقطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي حول الاستدامة المؤسسية ونتائجها من خلال الاستمرار في إدارة مواردها المالية بكفاءة عالية والتخطيط المالي بتحديد الاحتياجات بدقة بالتعاون مع الشركاء، والاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية وإدارة واعتمادات الموارد المالية من الحكومة مع الوحدات التنظيمية للاستخدام الأمثل .

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