«مياه زلال» ترعى 14 جهة في 2021

المصدر: الشارقة - البيان

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يواصل مصنع مياه زلال التابع لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة دوره في خدمة المجتمع من خلال دعم ورعاية الفعاليات والأنشطة والمؤسسات الرياضية، لتستمر مسيرة التقدم الحضاري والثقافي والاجتماعي والرياضي الذي تشهده الإمارة، بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وبلغ عدد العبوات الموزعة على المدارس والحضانات 74597 تم توزيعها على عدد 323 مدرسة وحضانة خاصة وحكومية، كما تم تقديم الدعم والرعاية خلال عام 2021 لعدد 14 جهة من خلال توفير عبوات مياه مجانية، أو المساهمة بالدعم والترويج للحملات التي تخدم المجتمع من خلال إنتاج عبوات تحمل ملصقات خاصة تحقق هذا الهدف.

التزام

وأوضح علي أحمد علي الكندي مدير إدارة مصنع مياه زلال، أن دعم ورعاية المصنع لمختلف الجهات والفعاليات، تأتي لتعكس الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الرياضية، بهدف تعزيز ونشر الثقافة والقيم والعادات الأصيلة والسلوكيات الصحية بين كافة فئات المجتمع، مما يعزز التنمية المستدامة بإمارة الشارقة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، وسيكون له الأثر الإيجابي في ترسيخ المسؤولية المجتمعية، وتطوير مستوى الأداء.

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