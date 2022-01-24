إقبال كبير على مراكز الفحص من المركبة في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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شهدت مراكز الفحص ومراكز المسح من المركبة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في منطقة العين إقبالاً كبيراً من الهيئات الإدارية والتدريسية والطلبة إضافة إلى أولياء الأمور الراغبين في الخضوع للفحص لإجراء فحوص «كورونا»، ولا سيما مع إعلان قرار وزارة التربية والتعليم بدء العودة للتعليم حضورياً، وحرصت الطواقم الطبية في تلك المراكز على تكاتف جهودها بهدف تخفيف الضغط الكبير عليها، والسيطرة على الازدحام الشديد، والحرص التام في المقابل على تقديم أفضل خدمات الرعاية للمتعاملين.

وليس هذا فحسب، إذ بذل المتطوعون أيضاً جهوداً كبيرة في تسهيل استقبال المتعاملين، وتيسير إجراءات الفحص التي امتدت ساعات طويلة.

إذ يتطلب من جميع الطلاب في مختلف المراحل الحصول على نتيجة فحص سلبية PCR لا تزيد مدتها على 96 ساعة عند أول دخول للمنشآت التعليمية، ويتطلب بعدها إجراء فحص PCR كل أسبوعين.

كما شهدت مراكز الفحص توافد الموظفين العاملين في شتى الجهات والمؤسسات الحكومية وذلك لإجراء الفحص الدوري.

وأكد عدد من المتعاملين لـ«البيان» أن عملية الفحص تمت وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة في سبيل تحقيق سلامة وصحة الجميع من مرتادي مراكز الفحص.

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