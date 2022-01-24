مركبات إسعاف لكبار الشخصيات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في معرض الصحة العربي 2021 بالتعاون مع المستشفى الأمريكي الذي يرعى جناح المؤسسة في المعرض.

وتشارك المؤسسة بنموذج من مركباتها التخصصية وهي نتاج عمل 6 سنوات من التحديث والتطوير من خلال مشروع المؤسسة لتطوير مركباتها، وتعرض المؤسسة مركبة الإسعاف المخصصة لكبار الشخصيات، والتي تعد الأحدث على مستوى العالم.

وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «نشارك اليوم في هذا المعرض باعتباره فرصة للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الصحة ورعاية المرضى، وهي فرصة للتعرف على أحدث التحولات والإنجازات في مجال الرعاية الصحية، إضافة لعرض نموذج من خدماتنا التخصصية وبرامجنا الذكية التي طورناها لخدمة المجتمع، كما يهمنا إبراز التقدم في مستوى الخدمات الذي تتميز به الإمارات بشكل عام، ودانة الدنيا «دبي» بشكل خاص، من خلال التفرد في الخدمات، لذلك سنعرض مركبة الإسعاف المخصصة لكبار الشخصيات، والتي تعد الأحدث على مستوى العالم».

ومن جانبها قالت الدكتورة سهيلة قايد مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر في المؤسسة: «نشارك في المعرض ببرنامج نوعي أطلقنا عليه اسم «استجابة»، وهو برنامج توعية نقدمه بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ويهدف إلى نشر الوعي بمهارات الإسعافات الأولية لأفراد المجتمع».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز