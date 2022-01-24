وزارة الصحة تعرض خدماتها المبتكرة في «آراب هيلث»

المصدر: دبي- البيان

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تستعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2022» - الذي سينطلق في مركز دبي التجاري العالمي الذي ينطلق اليوم ويختتم الخميس المقبل - حزمة خدمات رقمية مبتكرة، وذلك تحت شعار «مستقبل الريادة الصحية»، وبما يتوافق مع استراتيجية الوزارة في استشراف المستقبل، لتطوير نظم المعلومات الصحية، وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية في المنشآت الصحية، وتطوير التكنولوجيا المناسبة لإدارة النظام الصحي.

وتشهد منصة الوزارة، إطلاق حزمة خدمات صحية مبتكرة، وعدد من المشاريع والمبادرات الرائدة التي تسهم في تعزيز الخدمات الصحية المستقبلية، من خلال الجمع بين الأنظمة الذكية والروبوتية، وتعزيز ممارسات الصحة الرقمية.

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن نجاح دولة الإمارات في تنظيم معرض ومؤتمر الصحة العربي هذا العام، وفي ظل هذا الزخم الإيجابي الذي ترسخه الدولة، في صدارة الدول التي تقود مرحلة عبور الجائحة بثقة وتفاؤل، بفضل الدعم الذي تقدمه القيادة الحكيمة للقطاع الصحي، يعزز نموذج دولة الإمارات الريادي، وما برهنته من قدرات استثنائية في إدارة وحوكمة «كوفيد 19»، بفضل كفاءة منظومتها الصحية الوقائية، واستباقيتها في اتخاذ الإجراءات والتدابير الحكيمة، بما يظهر إمكانات وقدرات تنظيمية، عززت الثقة لدى دول العالم، ودفعتهم للمشاركة في المعارض والمؤتمرات العالمية في الإمارات، ومن أبرزها معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022.

جهود

من جانبه، أشار الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى أن معرض ومؤتمر الصحة العربي، يشكل مناسبة لإبراز جهود ومشاريع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وما تم تحقيقه من إنجازات نوعية، وأعمال تطويرية في مجالات الخدمات التنظيمية والإشرافية على القطاع الصحي، كما يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على آخر المستجدات، وبناء شراكات مع المؤسسات والشركات الصحية العالمية، بما يواكب رؤية التطوير الحكومي، التي تركز على بناء منظومة راسخة لاستباق الفرص، والتوجهات المستقبلية، تماشياً مع مبادئ وثيقة الخمسين ومئوية الإمارات 2071.

وتشارك هيئة الصحة في دبي بمنصتين مميزتين في معرض الصحة العربي «آراب هيلث 2022»، تستعرض خلالهما أحدث خدماتها وبرامجها وتطبيقاتها الذكية التي تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه أنظمة الرعاية الصحية في مختلف المنشآت الطبية التابعة لها.

وتطرح الهيئة في المنصة الأولى خلال المعرض - الذي سينطلق غداً في مركز دبي التجاري العالمي - أحدث أجهزة علاج الألم والتطبيق المطور «دبي مدينة القلب السليم» وخدمة «طبيب لكل مواطن»، إضافة إلى المشروع الطموح «نابض» ومجموعة مهمة من المنتجات والمستلزمات الطبية والدوائية التي تحمل شعار «صنع في دبي».

وفي المنصة الثانية تستعرض الهيئة على رواد المعرض والمشاركين فيه أحدث النظم العالمية للتبرع بالدم، وهو النظام القائم على تقنيات فائقة التطور من دون أوراق ونظام توريد الدم الذكي الذي يربط جميع المستشفيات التابعة لإمارة دبي في شبكة واحدة فيما تتواجد الهيئة في هذا الجانب أيضاً بحافلة متطورة للتبرع بالدم.

وقال عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن معرض الصحة العربي يعد أحد أهم المعارض الدولية المتخصصة في العالم، مؤكداً أن تنظيم دبي لهذا الحدث الكبير هو الذي كفل نجاح المعرض المتواصل كمنصة عالمية للابتكار والإبداع لكل ما وصل إليه العالم من المعدات والتجهيزات الطبية والحلول الذكية الخاصة بأنظمة الرعاية الصحية الأكثر تطوراً.

ريادة

وأشار إلى أن استقطاب معرض الصحة العربي لآلاف المؤسسات الصحية العالمية والشركات الرائدة المنتجة للتجهيزات الطبية يعكس المكانة المتقدمة للقطاع الصحي في الدولة بوجه عام، وفي دبي بشكل خاص.

وذكر أن المعرض تجاوز كل الأشكال النمطية والمألوفة للمعارض، موضحاً أنه لم يقتصر على عرض وتقديم آخر التقنيات وأحدث التجهيزات التي تنتجها كبرى الشركات وفقط، إذ أصبح نافذة لكل ابتكارات المستقبل في هذا المجال الحيوي، فضلاً عن أنه ملتقى لحوارات ومناقشات قادة الوزارات والمؤسسات وصناع القرار والمبتكرين في العالم.

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