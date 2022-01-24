20.6 مليون درهم مساعدات «دار البر» للمحتاجين

المصدر: ( دبي - البيان)

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أعلنت جمعية دار البر إنفاق 20 مليوناً و631 ألفاً و929 درهماً على شكل مساعدات إنسانية خلال الربع الأخير من العام الماضي 2021 عبر فروع الجمعية المنتشرة في الإمارات استفاد منها 5363 حالة من 41 جنسية من حول العالم.

وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر نهج الجمعية وسياستها الثابتة المتمثلة في الاهتمام الكامل بالشأن الإنساني الداخلي، عبر بذل كل الجهود الممكنة لتقديم المساعدة والعون للمحتاجين والمنكوبين والمرضى داخل دولة الإمارات، تطبيقاً لمفهوم «الأقربون أولى بالمعروف»، وتفعيلاً للمفاهيم الوطنية لجمعية دار البر، وانسجاماً مع البعد الوطني للعمل الإنساني والخيري الإماراتي، ولتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة.

وأعرب المهيري عن عميق شكر جمعية دار البر وتقديرها للمتبرعين والمساهمين وأصحاب الأيادي البيضاء في دعم مشاريعها الإنسانية ومبادراتها الخيرية المتنوعة داخل الدولة، بما يمكنها من مساعدة الشرائح المجتمعية المحتاجة، ومد يد العون والإحسان لذوي الدخل المحدود في مختلف الإمارات، وتوفير مُتطلباتهم وتخفيف مُعاناتهم وصولاً إلى ترسيخ قيم التضافر والتكافل المُجتمعي.

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