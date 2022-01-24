الجناح الجوي بشرطة دبي ينقل مصاباً إلى مستشفى راشد

المصدر: (دبي - البيان)

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سارعت النجدة الجوية لمركز الجناح الجوي في شرطة دبي، وبالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لنقل مصاب حالته بليغة إلى مستشفى راشد، بعد تعرضه لحادث تدهور دراجة نارية في منطقة رملية بمرغم.

وقال العقيد طيار خلفان المزروعي، نائب مدير مركز الحناي الجوي، إن بلاغاً ورد إلى مركز القيادة والسيطرة بشرطة دبي، يفيد بوقوع حادث تدهور دراجة نارية رملية في منطقة مرغم، وتعرض رجل في العقد الخامس من عمره، ألماني الجنسية، لإصابات بليغة، تستوجب نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج بطائرة جوية، خاصة مع صعوبة وصول سيارة الإسعاف إلى منطقة الحادث.

وأكد العقيد المزروعي، استعداد طاقم مركز الجناح الجوي طوال الأربع وعشرين ساعة على الاستجابة الفورية لكافة البلاغات الطارئة، وتلبية النداء لمختلف المهام والأمكنة، إضافة إلى مهام البحث والإنقاذ التي تتطلب البحث عمن يضلون طريقهم في الصحراء، حرصاً على سلامة أفراد المجتمع وإنقاذ حياتهم.

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