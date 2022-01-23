توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إنه الرياح ستكون شمالية غربية الى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:34 والمد الثاني عند الساعة 49:05 والجزر الأول عند الساعة 10:49 والجزر الثاني عند الساعة 51:22 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:59 والمد الثاني عند الساعة 56:01

والجزر الاول عند الساعة 09:08 والجزر الثاني عند الساعة 19:19.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 16 85 35

دبي 22 15 85 40

الشارقة 23 14 85 40

عجمان 23 14 85 35

أم القيوين 23 12 85 40

رأس الخيمة 23 14 90 35

الفجيرة 24 16 80 40

العين 23 13 85 35

ليوا 22 10 90 30

الرويس 21 12 85 35

السلع 20 11 85 40

دلما 20 13 85 50

طنب الكبرى 21 15 80 45

طنب الصغرى 21 15 80 45

أبو موسى 21 15 80 40

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