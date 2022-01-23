تدشين 16 محطة نقل كهرباء في دبي بـ 2.9 مليار درهم 2021

المصدر: دبي- البيان

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دشّنت هيئة كهرباء ومياه دبي 16 محطة نقل كهرباء رئيسية جديدة خلال عام 2021، منها 14 محطة جهد 132 كيلوفولت بقدرة تحويلية 2100 ميجافولت أمبير، ومحطتي نقل جهد 400 كيلوفولت بقدرة تحويلية 4000 ميجافولت أمبير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والقوز الثانية، إضافة إلى 222 كيلومتر من خطوط النقل الهوائية جهد 400 كيلوفولت و97 كيلومتر من الكابلات الأرضية جهد 132 كيلوفولت لربط المحطات بشبكة النقل الرئيسية. وتغذي محطات النقل مناطق السطوة، ونخلة ديرة، وجبل علي الصناعية الأولى، وأم الدمن، والبرشاء الأولى، والبرشاء جنوب الثالثة، ومردف، ووادي الصفا الثانية، والخيران الأولى، والروية الثالثة، والقوز الثالثة، ومعبر الخليج التجاري. وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه المحطات والمشاريع المرتبطة بها نحو 2 مليار و928 مليون درهم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة في دبي، نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي. ويأتي تدشين 16 محطة نقل جديدة خلال عام 2021، ضمن جهود الهيئة لرفع قدرة وكفاءة وجاهزية شبكة نقل الكهرباء في الإمارة للوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، مع توفير هامش احتياطي مناسب، بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية."

وأشار معالي الطاير إلى أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في مشاريع نقل الكهرباء القائمة والمنجزة خلال عام 2021 بلغت 9.5 مليارات درهم، منها 2 مليار درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 400 كيلوفولت و7.5 مليار درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 132 كيلوفولت.

من جهته، أشار المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة، إلى أن إنجاز هذه المحطات تطلّب أكثر من 25 مليون ساعة عمل آمنة باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً مع ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة، موضحاً أن إجمالي محطات النقل جهد 132 كيلوفولت بلغ 321 محطة، إلى جانب 33 محطة قيد الإنشاء.

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