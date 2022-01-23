خلايا نحل.. مراكز فحص «كورونا» في عجمان والفجيرة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي - عجمان ـ أسامة أحمد)

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مع الإعلان عن بدء التعليم حضورياً وإقبال الهيئات الإدارية والتدريسية والطلبة لإجراء فحوصات «كورونا»، وتوافد مئات الموظفين العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية يومياً لإجراء الفحص الدوري.. تحوّلت مراكز الفحص والتطعيم في عجمان والفجيرة إلى خلايا نحل لا يهدأ العاملون فيها لتقديم خدمات الرعاية بأرقى مستوى للمتعاملين.

وشهدت مراكز فحص «بي سي ار» لفيروس كورونا في الفجيرة إقبالاً كبيراً من قبل الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، التي جاءت تزامناً مع قرار وزارة التربية والتعليم بعودة الدراسة في المؤسسات التعليمية بالدولة إلى نظام التعليم الحضوري المقسم إلى مجموعتين، حيث تبدأ المجموعة الأولى من الرابع والعشرين من يناير، في حين تبدأ المجموعة الثانية في العودة من تاريخ الواحد والثلاثين من يناير.

واستعدت جميع مراكز الفحص بالإمارة بتكثيف جهودها، والعمل على تسخير كافة طاقتها البشرية وتنظيم عملية استقبال المراجعين لتخفيف الضغط الكبير عليها، والحد من الازدحام في مراكز الفحص المتاحة، والتسهيل على المراجعين بتقليل مدة انتظارهم من أجل الخضوع للفحص، ومنع أية اختناقات في مراكز الفحص.

وأشارت الدكتورة فتحية عبد الله العوضي مدير مركز مسح الوطني بالفجيرة، أن المركز شهد إقبالاً كثيفاً من المراجعين أمس السبت، حيث عمل المركز بكامل طاقته وفق آلية عمل منظمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبة والكادر التعليمي والإداري وأولياء الأمور الراغبين في الخضوع للفحص، وذلك بعد قرار عودة التعليم الحضوري الصادر من وزارة التربية والتعليم وانطلاقه ابتداءً من يوم غد الاثنين، حيث تمت عملية الفحص وفق كافة الإجراءات الاحترازية في سبيل سلامة وصحة الجميع من مرتادي المركز.

زيادة الطاقة الاستيعابية في المسح الوطني لـ1200 مركبة يومياً.

وكشفت العوضي لـ«البيان» أن المركز لا يزال يشهد إقبالاً مستمراً حتى الساعة من كافة أفراد المجتمع الذين حرصوا على إجراء فحص pcr للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس، مشيرة إلى أنهم قاموا بزيادة الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 1200 مركبة في اليوم الواحد، لتلبية الإقبال الكثيف على المركز.

مبينة أن الأعداد في اليوم تصاعدت بشكل كبير تزامناً مع قرار وزارة التربية والتعليم ببدء العودة للتعليم حضورياً يوم غد الاثنين، مشيدة بجهود جميع أفراد فريق العمل بالمركز من كوادر طبية وتمريضية وفنية ومتطوعين ومساهمتهم الكبيرة في تسهيل وتيسير عملية الفحص خلال ساعات العمل التي امتدت حتى المساء.

وشهد مركز سعادة المتعاملين التابع لوزارة تنمية المجتمع بمنطقة الجرف في عجمان أعداداً كبيرة من الطلبة لإجراء فحوصات كورونا يوم أمس، كما استقبل مركز البيت المتوحد أعداداً كبيرة من المعلمين والطلبة خلال يومي الجمعة والسبت.

إقبال الطلبة

وقال حمد تريم الشامسي، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة في عجمان لـ«البيان» شهد مركز سعادة المتعاملين حضوراً كبيراً من الطلبة حيث يعمل المركز من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة، كما تم تخصيص قسم خاص للطلبة والموظفين والمعلمين في قاعة البيت المتوحد لإجراء فحوصات كورونا.

وطالب الجمهور بعدم الانتظار إلى قبل يوم لإجراء الفحوصات الأمر الذي يؤدي إلى الازدحام، لافتاً إلى أهمية الحضور قبل 48 ساعة من أجل حماية صحة وسلامة الجميع واتباع الإجراءات الاحترازية التي تعزز التباعد وحماية صحة الطلبة.

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