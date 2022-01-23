خط الدفاع الأول معفيّ من الحجر بشروط

المصدر: (دبي -عماد عبد الحميد)

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«عدم ظهور أعراض صحية على المخالط، أو إتمامه أخذ التطعيمات الأساسية مع الجرعة الداعمة، أو إتمام أخذ التطعيمات الأساسية وأصيب بمرض «كوفيد 19» مسبقاً، أو إتمام أخذ التطعيمات الأساسية مع عدم تجاوز المدة الزمنية المحددة لأخذ الجرعة الداعمة».. 4 حالات اشترطت هيئة الصحة في دبي توفر إحداها لإلغاء الحجر الصحي للعاملين في المنشآت الصحية والذين ثبتت مخالطتهم لحالات إيجابية.

وطلبت الهيئة، من جميع المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية العاملة ضمن اختصاص وصلاحيات هيئة الصحة في دبي، الاطلاع والتقيد التام بما ورد في التعميم، مشيرة إلى أنها استندت في قرارها هذا إلى التعليمات الواردة من مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا» في إمارة دبي.

وأكدت الهيئة، حرصها على الحفاظ على سلامة المرضى في المنشآت الصحية، والتماشي مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص.

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