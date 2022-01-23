خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون قادة السعودية والبرازيل

المصدر: (أبوظبي-وام)

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه و صادق مواساته في وفاة الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث سموه برقية تعزية إلى جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك في وفاة والدته.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تعزية مماثلة .

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقيات تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة المغفور لها الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

و أعرب سموهم عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم إلى خادم الحرمين الشريفين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته و أن يلهم آل سعود الكرام جميل الصبر و السلوان.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

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