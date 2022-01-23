«كهرباء دبي» تتفوق عالمياً في «هارفارد»

المصدر: (دبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

هيئة كهرباء ومياه دبي تتفوق على 842 جهة حول العالم استوفت طلباتها شروط المشاركة في جوائز في الدورة الثانية من جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال 2021. وحصدت الهيئة ثلاث جوائز بالفئة الماسية في كل من «المشروع»، و«تقنية المعلومات»، و«الصحة والسلامة»

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة عن سعادته لفوز الهيئة بهذه الجوائز المرموقة، كما تقدم بالشكر لمجلس هارفارد للأعمال لجهوده في تقدير التميز.

وقال: «يدعم فوز الهيئة بهذه الجوائز المرموقة من مجلس هارفارد للأعمال جهودنا لتحقيق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، بضرورة السعي نحو التميز والوصول إلى الرقم واحد في جميع المجالات، وبينما نفخر بهذا الإنجاز، نؤكد أننا سنواصل جهودنا لدعم مساعي دبي لتصبح مدينة المستقبل».

وأوضح الطاير أن الهيئة فازت بالفئة الماسية في «جائزة المشروع» عن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بنظام المنتج المستقل للطاقة وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 وفازت الهيئة بالفئة الماسية في «جائزة تقنية المعلومات» بفضل كفاءة بنيتها التحتية الرقمية المتطورة وتوفير جميع خدماتها عبر قنوات ذكية توفر لمتعامليها إمكانية الوصول إلى جميع خدماتها في أي وقت ومن أي مكان، كما يعكس فوز الهيئة بالفئة الماسية في «جائزة السلامة والصحة المهنية» حرصها على الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة في جميع مشروعاتها وعملياتها، في إطار سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة التي تلتزم من خلالها بالتطبيق الفاعل لأنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة لتوفير خدماتها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتوافرية.

تفاصيل

وقال مايكل براون، الرئيس التنفيذي لمجلس هارفارد للأعمال: «حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي أعلى النقاط وتفوقت على جميع الجهات الأخرى المشاركة، مما أهلها لتبوؤ المركز الأول للدورتين الأولى والثانية من الجائزة خلال العام 2021 وبوصفها مؤسسة رائدة عالمياً، فقد نجح فريق الإدارة في الهيئة في تطوير مجموعة من التوجهات الاستراتيجية في الهيئة بشكلٍ متناغم ومتناسق، اعتماداً على أفضل الممارسات المتكاملة في مجالات إدارة المشاريع وتقنية المعلومات والصحة والسلامة».

وأفاد المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، بأن جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال تركز على مفهوم إدارة الجودة الشاملة وتهدف إلى تقييم المؤسسات في مختلف القطاعات وفق مستوى التميز فيها، واعتمادها لأفضل الممارسات، إضافة إلى تقديمها لخدمات ومنتجات عالية الجودة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز