الطقس المتوقع على الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً أحياناً خاصة على بعض المناطق الساحلية، ورطبا ليلاً صباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: متوسط يصبح خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:52 والمد الثاني عند الساعة 16:05 الجزر الأول عند الساعة 09:59 والجزر الثاني عند الساعة 28:22.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:57 والمد الثاني عند الساعة 26:01 الجزر الاول عند الساعة 45:18 والجزر الثاني عند الساعة 09:08.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 17 80 35

دبي 23 18 80 35

الشارقة 23 13 75 30

عجمان 22 15 80 35

أم القيوين 23 14 80 35

رأس الخيمة 22 13 85 30

الفجيرة 22 16 65 30

العين 23 14 80 35

ليوا 21 12 85 45

الرويس 19 16 75 40

السلع 19 16 80 35

دلما 19 15 80 50

طنب الكبرى 20 16 85 45

طنب الصغرى 20 16 85 45

أبو موسى 21 16 80 40

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