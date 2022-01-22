"الأمن السيبراني" و"مانديانت" الأمريكية يتعاونان لتعزيز الاستجابة للهجمات السيبرانية

المصدر: أبوظبي-وام

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وقع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الامارات اتفاقية تعاون مع شركة "مانديانت" الأمريكية لتحسين عمليات التنسيق وسرعة الاستجابة للهجمات السيبرانية المحتملة إضافة إلى توفير التدريب للكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي في إطار برنامج "نافس" لتأهيل وتدريب المواطنين وتزيدهم بمهارات المستقبل.

تهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات حول مجالات الأهتمام المشتركة في الأمن السيبراني لتعزيزالاستجابة للهجمات السيبرانية المحتملة على مختلف القطاعات لا سيما الحيوية.

وتشمل الاتفاقية مجالات الدفاع الإلكتروني الرئيسية ومعلومات التهديدات والاستجابة للحوادث والتحققمن صحة الأمان والخدمات الاستشارية إضافة إلى توفير مهارات التطوير والتدريب للكفاءات الوطنيةوتذويدها بالمهارات اللازمة فضلا عن تبادل المعرفة حول أفضل السبل للاستعداد للتصدي للهجماتالسيبرانية والرد عليها في زمن قياسي .

وقّع اتفاقية التعاون سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وجوردون لوف نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "مانديانت".

وأكّد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي على أهمية اتفاقية التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز المعرفة واستدامتها لأحد أهم القطاعات الاستراتيجية بما يسهم في تعزيز حماية وتحصين فضائنا الإلكتروني ضد أي هجمات سيبرانية محتملة والذي من شأنه أن يحافظ على استمرارية الأعمال في القطاعات الاستراتيجية ومواجهة الهجمات الإلكترونية على نحو استباقي وبكفاءة عالية.

وأضاف سعادته أنه تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة وتوجهات الإمارات للخمسين عاما المقبلة يأتي تدريب الكفاءات الوطنية وإكسابهم المهارات في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة على رأس أولويات مجلس الأمن السيبراني بما يعزز مكانة الدولة عالميا في هذا المجال الحيوي والاستراتيجيوامتلاك أدوات المستقبل.

من جانبه، قال جوردون لوف إن مفتاح هذا التعاون هو ضمان حصول مجلس الأمن السيبراني على الوصول إلى أحدث المعلومات حول الهجمات السيبرانية إضافة إلى تعزيز القدرة على الرد على الهجمات السيبرانية الأكثر تقدمًا حيث تساعد" Mandiant "في توفير الفرص لتعزيز التعليم والتدريب السيبراني من خلال مجموعة واسعة من الدورات في برنامج" Mandiant Academy".

جدير بالذكر أن نهج " Mandiant " يساعد المؤسسات على تطوير برامج أمان إلكتروني أكثر فعالية وكفاءةويغرس الثقة في استعدادها للدفاع ضد التهديدات السيبرانية والاستجابة لها.

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