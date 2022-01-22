24 ساعة لإرسال نتيجة «بي سي آر» في دبي

المصدر: دبي – عماد عبدالحميد - نورا الأمير

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طالبت هيئة الصحة في دبي جميع المنشآت الصحية العاملة في الإمارة، التي تقدم خدمة فحص «كورونا»(PCR) إرسال نتيجة الفحص خلال 24 ساعة كحد أقصى، من أخذ العينة، عبر وسائل التواصل المعتمدة، من قبل المنشأة الصحية، مع وجوب التأكد من صحة بيانات المريض المتاحة عبر تلك الوسيلة، سواء كانت الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى.

إلى ذلك، أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن على الطلبة إحضار مسحة «كوفيد 19» سلبية خلال 96 ساعة كحد أقصى، ابتداءً من يوم الاثنين مع العودة للتعليم الحضوري في مختلف مدارس الدولة.



أكدت هيئة الصحة في دبي، في تعميم وجهته إلى كافة المنشآت الصحية المرخصة من قبلها، على ضرورة التزام كل منشأة عند استخدام أي وسيلة من وسائل الإعلان أو اللوحات الإرشادية داخل المنشأة الصحية أو خارجها، للإعلان عن خدمات فحص «كوفيد 19»، للجمهور بضرورة التوضيح بأن مدة حصول الشخص على النتيجة لن تتجاوز 24 ساعة من وقت أخذ العينة.

وطالبت الهيئة المنشآت الصحية بالتقيد التام بإدخال البيانات والمعلومات الخاصة، بنتيجة فحص «كورونا» سواء الإيجابية أو السلبية، في نظام «حصانة» بشكل فوري، والتحديث بشكل مستمر على مدار اليوم وفق أحكام التعاميم الصادرة سابقاً في هذا الشأن عن الهيئة، والتقيد التام بمعايير فحص «كورونا» المحدثة، التي تشمل كافة التوجيهات المعنية بالإبلاغ عن نتائج الفحص.

وشددت على ضرورة الالتزام بضوابط أسعار تقديم خدمة فحص المسحة الأنفية PCR، والتقيد التام بشأن توحيد تسعيرة الخدمة.

ولفتت «صحة دبي» إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أية مخالفات أو تجاوزات لأسعار تقديم الخدمة، وفقاً للأحكام والتشريعات السارية في هذا الشأن.

وحسب الهيئة يأتي هذا الإجراء لغايات الحفاظ على صحة وسلامة المرضى في المنشآت الصحية، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة، بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص.

إلى ذلك، وجهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بإجراء الاختبارات حضورياً في المدارس، معلنة عن خطة العودة الآمنة والتدريجية لنظام التعليم الحضوري في المدارس الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل وفق جداول معتمدة، حيث ستكون العودة للطلبة في مرحلة رياض الأطفال، والصفوف من الأول إلى الـ 4 والصف الـ 12، فيما يستمر طلبة الصفوف من الـ 5 إلى الـ 11 في التعليم عن بُعد حتى يوم الجمعة 28 من يناير الجاري.

وشددت المؤسسة على أن تكون العودة وفق اشتراطات وإجراءات وتدابير احترازية ملزمة الطلبة بنتيجة فحص سلبية لا تزيد مدتها على 96 ساعة عند أول دخول إلى المنشأة التعليمية، ويتطلب بعدها إجراء الفحص كل أسبوعين، كما دعت جميع العاملين في الكادر الإداري والفني والتعليمي تطبيق نظام الحصن وإبراز حالة المرور الأخضر عند الدخول إلى المنشأة التعليمية وطوال فترة الوجود فيها، وكذلك تطبيق نظام المرور الأخضر لأولياء الأمور عبر تطبيق الحصن لدخول المنشآت التعليمية مع نتيجة فحص سلبية صلاحيتها 96 ساعة، إضافة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية الآمنة من خلال الالتزام التام بلبس الكمامات والتعقيم المستمر والتباعد الآمن، وتعليق الرحلات المدرسية الخارجية حتى إشعار آخر، مع استمرار الأنشطة الرياضية والثقافية في المدارس وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

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