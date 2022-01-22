رياح الشمال: أسبوع برد وغبار

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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سادت الأجواء الباردة أمس أغلب مناطق الدولة، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى نحو 6.8 درجات مقارنة بيوم الخميس الماضي، حيث سجلت الدرجة الصغرى في جبل جيس برأس الخيمة 0.8 درجة مئوية عند الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهراً. فيما نشطت الرياح القوية على أغلب مناطق الدولة، ووصلت سرعتها إلى 90 كم/ساعة في جبل مبرح عند الساعة العاشرة صباحاً، وعملت على إثارة الغبار والرمال وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 800 متر على سويحان، وأقل من ألف متر على قسيورة في العين وأقل من 1800 متر على مطار الفجيرة، فيما انعدمت الرؤية الأفقية على بعض المناطق الداخلية والشرقية والغربية والوسطى ومنطقة الظفرة أحياناً.

واستمر تكاثر السحب الركامية الممطرة على أغلب مناطق الدولة نتيجة للرياح الشمالية الغربية «رياح الشمال» الناتجة عن المرتفع السيبيري القادم من وسط أوروبا والممتد إلى الجزيرة العربية، مصحوباً بمنخفض جوي سطحي قادم من الشرق أدى إلى حدوث «الانحدار الضغطي» وعمل على تسارع الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

ووفقاً للأرصاد الجوية تشهد الدولة خلال شهر يناير عموماً نشاطاً للرياح الشمالية الغربية تسمى رياح الشمال، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خاصة والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر.

وظل طقس الجمعة مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، ومائلاً للبرودة نهاراً وبارداً ليلاً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتشكل الصقيع على بعض المناطق صباح السبت، وكانت الرياح قوية إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الساحلية والداخلية أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، واستمر البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وسجلت درجات الحرارة العظمى بين 15 ـ 20 على المناطق الساحلية والجزر والصغرى بين 11 ـ 15 درجة مئوية، وفي المناطق الداخلية سجلت الدرجات العظمى 18 ـ 23 درجة، والصغرى بين 5 ـ 11 درجة، بينما سجلت المناطق الجبلية 6 ـ 12 درجة للعظمى و2 ـ 7 درجة مئوية للصغرى.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة نتيجة لتدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها على بعض المناطق الغربية بفعل الرياح الشمالية الغربية النشطة والقوية والمثيرة للغبار والأتربة، وعدم التعرض المباشر للغبار والعوالق الترابية وإحكام غلق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الأتربة، كما حذر من ارتياد البحر أو ممارسة الصيد والرياضات البحرية نظراً للتقلبات الجوية وارتفاع الأمواج لأكثر من 10 أقدام.

كما أهابت بلدية منطقة الظفرة بتوخي الحيطة والحذر في السير على الطرقات نظراً لتأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة وتجمع الرمال، ودعت إلى التواصل معها في حال سقوط أشجار أو حدوث أي طارئ على الخط الساخن 993 أو عبر الواتس آب 026788888.

وسُجلت أعلى درجة حرارة على الدولة أمس بواقع 22.4 درجة في كلباء بالشارقة عند الساعة 11:45 ظهراً، بينما سجلت أدنى درجة في جبل جيس بواقع 0.8 درجة مئوية عند الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهراً.

ومن المتوقع، وفق الأرصاد الجوية أن يميل الطقس اليوم «السبت» للبرودة نهاراً وأن يكون بارداً ليلاً وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، وتخف سرعة الرياح الشمالية الغربية تدريجياً وتتحول إلى شمالية شرقية على المناطق الشمالية والشرقية وتكون معتدلة إلى نشطة السرعة، ومثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة خلال النهار، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان، وتعاود درجات الحرارة إلى الارتفاع التدريجي اعتباراً من يوم الاثنين.

من جهة أخرى سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد هزة بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر في جنوب إيران عند الساعة الخامسة و 32 دقيقة بتوقيت دولة الإمارات.

ويتميز شهر يناير بانخفاض في درجات الحرارة، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بكتلة هوائية باردة من الشمال مع امتداد المرتفع الجوي السيبيري من الشمال على الدولة، وشبه الجزيرة العربية بوجه عام، كما تتأثر المنطقة أيضاً بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، يؤدي ذلك إلى حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب على الدولة من حين إلى آخر، مع سقوط الأمطار.

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