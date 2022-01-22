تضامن دولي متواصل مع الإمارات

المصدر: (أبوظبي - وام ، كوسوفو - وكالات)

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لليوم الخامس على التوالي، تواصلت الإدانات من دول عربية وغربية ومنظمات عالمية لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنشآت مدنية في دولة الإمارات. وتلقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، اتصالين هاتفيين من سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني، وولد بابه رئيس الجمعية الوطنية في موريتانيا، عبرا خلالهما عن إدانتهما واستنكارهما بأشدّ العبارات استهداف ميليشيا الحوثي مناطق ومنشآت في أراضي الإمارات.

وأكدا تضامن ووقوف مجلس النواب في اليمن والجمعية الوطنية في موريتانيا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعربا عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وأن يديم الله على دولة الإمارات نعمة الأمن والاستقرار.

برقية تعزية

كما تلقى معالي صقر غباش برقية تعزية وتضامن من محمد صادق سنجراني رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، أعرب فيها عن التضامن مع دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً ضد الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية بالإمارات.

كما تلقى معاليه برقية تضامن مع شعب الإمارات من مستدروان عبده رئيس البرلمان الاتحادي لجمهورية القمر المتحدة، أعرب خلالها عن إدانة واستنكار البرلمان الاتحادي القمري والشعب القمري استهداف جماعة الحوثي الإرهابية منشآت مدنية في دولة الإمارات.

وقال مستدروان عبده: «نؤكد التضامن الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعباً، ونستنكر أيضاً جميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية في المنطقة، ونسأل الله الرحمة لضحايا هذا العمل الإرهابي والشفاء العاجل للجرحى وأن يحفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة من كل مكروه ويسدد خطى قيادتها الرشيدة».

تضامن

وفي السياق ذاته، أدان رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفو، الشيخ نعيم ترنافا، بشدة الهجمات الإرهابية الآثمة التي قامت بها ميليشيا الحوثي على المنشآت المدنية في أبوظبي، وأعرب عن تضامن المشيخة مع دولة الإمارات ووقوفها إلى جانبها ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها.

جاء ذلك في رسالة وجهها الشيخ نعيم ترنافا للعلامة عبدالله بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وأكد ترنافا في رسالته دعم المشيخة لدولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

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