التحالف ينفذ 28 عملية استهداف في مأرب

المصدر: الرياض، عدن- البيان، وكالات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، تنفيذ 28 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة، وذلك في أعقاب التصعيد الحوثي الإجرامي الذي ترجمته الميليشيا باستهداف منشآت مدنية في الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وأوضح في بيان أنّ استهدافات مأرب دمرت 13 آلية عسكرية للميليشيا وقتلت أكثر من 90 عنصراً.

من جهتها، تمكنت قوات الجيش اليمني ومقاتلو القبائل، من التصدي لعدة هجمات شنها الحوثيون جنوب محافظة مأرب.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنّ قوات الشرعية أفشلت عدة هجمات على جهات عدة من المحافظة، وكبّدت الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والعدّة.

تقدم جديد

وحقق الجيش اليمني، مسنوداً بمدفعية تحالف دعم الشرعية في اليمن، أول من أمس، تقدمات جديدة في الجبهة الغربية لمحافظة صعدة.

وشنت قوات الجيش اليمني هجوماً عنيفاً على مواقع الميليشيا الحوثية في جبهات النقعة، بمديرية الصفراء، بحسب ما ذكر موقع «سبتمبرنت» الإخباري.

وتمكنت قوات الجيش اليمني خلال العملية العسكرية التي شنتها عبر محورين من اتجاه منطقتي عار، ومربع الحماد، في إطار عملية عسكرية من تحرير مواقع جديدة في جبهتي عار والنقعة، وسط انهيارات واسعة في صفوف الميليشيا.

وأسفرت المعارك المستمرة منذ، أول من أمس، وكذلك القصف المركّز عن تكبيد ميليشيا الحوثي، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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