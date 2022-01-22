المبعوث الأمريكي يستأنف مساعي السلام في اليمن

المصدر: عدن - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ مبعوث الولايات المتحدة الخاص باليمن جولة مساعٍ جديدة للدفع باتجاه السلام، فيما اختتم المبعوث الأممي جولة استمرت عدة أيام في المنطقة التقى خلالها بنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وعدد من المسؤولين اليمنيين والخليجيين وناقش معهم سبل التهدئة وإحياء المسار السياسي.

المبعوث الأمريكي تيم ليندركنج. وصل العاصمة السعودية، الرياض، أمس، والتقى بوزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، واستعرض الطرفان مستجدات الأوضاع على ضوء التصعيد العسكري الحوثي المستمر.

وأدان التصعيد الذي تقوم به الميليشيا في اليمن والهجوم الإرهابي الذي استهدف مناطق ومنشآت مدنية في الإمارات والمملكة العربية السعودية، مشدداً على أن الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية غير مقبولة.

دعم أمريكي

وأكد المبعوث الأمريكي، موقف بلاده بدعم كافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل في اليمن، مجدداً دعم بلاده للحكومة الشرعية ولوحدة واستقرار وأمن اليمن.

من جهته، جدد بن مبارك إدانة الحكومة للعمل الإرهابي الذي ارتكبته الميليشيا الحوثية الذي استهدفت به مناطق ومنشآت مدنية في الإمارات والاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن استمرار هذه الأعمال الإرهابية تستدعي من الولايات المتحدة إعادة النظر بجدية بإدراج الميليشيا الحوثية ضمن قوائم الإرهاب وتحميلها مسؤولية زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والإقليم.

ووفق المصادر الرسمية، تناول المسؤول اليمني، الانتصارات التي حققها الجيش وألوية العمالقة بدعم كبير وإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في كل من مأرب وشبوة، وجدد التزام الحكومة بالسعي نحو إحلال السلام الشامل والدائم في اليمن وفقاً للمرجعيات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز