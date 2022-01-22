حرارة جبل جيس تلامس الصفر ظهراً

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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تدنت درجات الحرارة على قمة جبل جيس حتى لامست الصفر يوم أمس، وهي الدرجة الأبرد التي تم تسجيلها في الإمارات، حسب الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد.

حيث سجلت أمس الجمعة، 0.8 درجة مئوية خلال الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهراً، ووصلت إلى 0.1 في الساعة التاسعة مساء أمس.

وسجلت درجات الحرارة العظمى بين 15 ـ 20 على المناطق الساحلية والجزر، والصغرى بين 11 ـ 15 درجة مئوية، وفي المناطق الداخلية سجلت الدرجات العظمى 18 ـ 23 درجة، والصغرى بين 5 ـ 11 درجة، بينما سجلت المناطق الجبلية 6 ـ 12 درجة للعظمى و2 ـ 7 درجة مئوية للصغرى.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة نتيجة لتدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها على بعض المناطق الغربية بفعل الرياح الشمالية الغربية النشطة والقوية والمثيرة للغبار والأتربة، وعدم التعرض المباشر للغبار والعوالق الترابية وإحكام غلق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الأتربة، كما حذر من ارتياد البحر أو ممارسة الصيد والرياضات البحرية نظراً للتقلبات الجوية وارتفاع الأمواج لأكثر من 10 أقدام.

وتعد القمة الجبلية الأعلى في الدولة، مقصداً للعديد من المواطنين والمقيمين والسياح، ويتمتع جبل جيس بمناظر طبيعية خلابة وإطلالة بانوراميه رائعة على الأودية والسهول الجبلية والمسطحات الخضراء والمناظر الخلابة لسلسلة جبال الحجر التي تكتسي بالغيوم البيضاء خلال فصل الشتاء.

وشهدت الشواطئ البحرية ارتفاع الأمواج البحرية بفعل سرعة الرياح الشديدة التي شهدتها الإمارة، ما أدى إلى غرق بعض من الكرفانات والمركبات الخاصة بالمخيمين على تلك الشواطئ، على الرغم من تحذيرات الجهات المختصة في رأس الخيمة بعدم الاقتراب من الشواطئ للتخييم أو ممارسة الهوايات والأنشطة البحرية.

ومن جانبها، دعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، قائدي المركبات إلى الانتباه للطريق خلال قيادة المركبة وتجنب الكثبان الرملية على الطرق الخارجية المكشوفة، حيث شهدت العديد من الطرق الخارجية انتشار تجمعات الرمال على جانبي الطرق نتيجة لنشاط حركة الرياح التي عملت على نقل الأتربة بكميات كبيرة.

وأكدت شرطة رأس الخيمة، تكثيف دورياتها المختلفة على مختلف طرق الإمارة والمناطق الجبلية التي تستقطب عشاق الأجواء الشتوية، بهدف تقديم العون والمساعدة، والعمل على تنظيم عمليات السير والمرور في حال اكتظاظ المواقع بالمركبات، كما حذرت شرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع بعدم ارتياد البحر في الوقت الحالي وتوخي الحيطة والحذر بالابتعاد عن المباني قيد الإنشاء حفاظاً على سلامتهم.

وأكد خليفة المهيري رئيس جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك، التزام جميع أبناء مهنة الصيد البحري بعدم الخروج لرحلات الصيد تنفيذاً لتعليمات الجهات المختصة برأس الخيمة، مشيراً إلى تضرر بعض الموانئ البحرية نتيجة لسرعة الرياح وارتفاع الأمواج التي تخطت حواجز الحماية الصخرية لتلك الموانئ، لافتاً إلى أن ميناء غليلة يعد أكبر الموانئ تضرراً نتيجة لتلك الحالة الجوية.

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