بيان توضيحي عن آلية توزيع تبرعات حملة لنجعل شتاءها أدفأ

المصدر: البيان

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أوضح مسؤول من حملة لنجعل شتاءهم أدفأ، التي نجحت مؤخراً في جمع تبرعات بقيمة 11 مليون دولار بالتعاون مع اليوتيوبر حسن سليمان (أبوفلة) لفائدة آلاف العائلات في المنطقة العربية وإفريقيا لتمكينها من تخطي برد الشتاء القارس، أن الحملة جاءت في إطار الشراكة بين «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، و«المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» و«شبكة بنوك الطعام الإقليمية".

وأوضح المسؤول أن المبلغ بالكامل سيتم تخصيصه للاجئين والنازحين والأسر المحتاجة، وأن نصف المبلغ الذي تم جمعه سيمنح لشبكة بنوك الطعام الإقليمية المسؤولة عن توزيع المساعدات للفئات الأقل حظا في عدد من الدول العربية والإفريقية، أما النصف الآخر فسيذهب لمفوضية اللاجئين التي ستعمل على دعم اللاجئين في الأردن والعراق ولبنان.

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