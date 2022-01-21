جبل جيس تحت الصفر والغيوم البيضاء تزيّن جبال رأس الخيمة.. فيديو

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

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سجلت قمة جبل جيس في رأس الخيمة، الأعلى في دولة الإمارات، اليوم الجمعة، 0.1 درجة مئوية تحت الصفر خلال الساعة التاسعة مساءً، بحسب الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، لتكون الدرجة الأبرد المسجلة في الدولة.

وتنفرد قمة جبل جيس القمة الأعلى في دولة الإمارات بخصوصية خاصة لدى عشاق الطبيعة وملامسة الغيوم البيضاء.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، فيديو لانتشار الغيوم البيضاء التي زادت قمم جبال رأس الخيمة تألقاً وجمالاً تحت شعار "منظر من بلادي" في منظر لا يتكرر كثيراً، وسط المناظر الطبيعية الخلابة والإطلالة البانورامية لامتداد مياه الخليج الغربي، وهي تحتضن غروب الشمس، بالإضافة للأودية والسهول الجبلية والمسطحات الخضراء والمناظر الخلابة لسلسلة جبال الحجر.

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