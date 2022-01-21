مراكز فحص كورونا في أبوظبي تستقبل الطلبة دون التقيد بـ«كود المدرسة»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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شهدت مراكز فحص «كوفيد19» في أبوظبي إقبالاً كبيراً من جانب الطلبة قبل العودة إلى المدارس وتلقي التعليم الصفي الاثنين في أول أيام الأسبوع الجاري، حيث يشترط إجراء فحص pcr بصلاحية لا تتجاوز 96 ساعة، لضمان صحة وسلامة المجتمع المدرسي، ويتوجب على جميع طلبة المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية والطلبة أصحاب الهمم بعمر 3 سنوات وما فوق وبغض النظر عن حالة تطعيمهم تقديم نتيجة فحص سلبية للكشف عن فيروس «كوفيد19»، وتنطبق ذات الإجراءات على المعلمين والموظفين والإداريين.

تسهيلات

وتسهيلاً على الطلبة وذويهم فإن إجراء مسحة الأنف pcr متوافرة مجاناً في مراكز وعيادات ومستشفيات أبوظبي، بالإضافة إلى المراكز الخاصة، دون الحاجة إلى إبراز رمز المدرسة، حيث كانت الإجراءات السابقة تخضع المدارس بتوزيع جغرافي على أماكن الفحص، ويشترط تقديم بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز سفر ساري المفعول، ويمكن للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً اختيار إجراء الفحص عبر تحليل اللعاب كبديل عن مسحة الأنف في عدد من المراكز المخصصة، التي تقدّم هذه الخدمة، في مدينة أبوظبي والعين والظفرة.

14 يوماً

وأكدت دائرة التعليم والمعرفة أن الطلبة الملتزمين بالتعليم الصفي يتحتم عليهم تقديم نتيجة فحصة سلبية كل 14 يوماً، ويشمل الطلبة دون سن 16 عاماً بغض النظر عن حالة تطعيمهم، والطلبة المطعمين والمعفيين بعمر 16 عاماً وما فوق، وتطبق الاشتراطات نفسها على المعلمين والإداريين والموظفين.

ويذكر أن العودة إلى المدارس وتلقي التعليم الصفي في أبوظبي يقسم إلى مجموعتين، الأولى تبدأ في 24 يناير وتشمل طلبة رياض الأطفال، والحلقة الأولى من الصف 1- 5 والصف 12 والطلبة الذين سيؤدون الاختبارات الدولية والرئيسية، أما بقية طلبة المراحل الدراسية فإنهم يلتزمون بنموذج التعليم عن بعد، على أن يستأنف التعليم الصفي لجميع المراحل الدراسية بداية من 31 يناير الجاري.

خيار الأونلاين

وبموجب التعميم الصادر من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، فإن خيار التعليم عن بعد متاح لجميع الطلبة الراغبين في ذلك، حيث يمكن لأولياء الأمور التنسيق مع مدارس أبنائهم في هذا الصدد بداية من 31 يناير، مع مراعاة الالتزام بنموذج التعليم المختار طيلة مدة الفصل الدراسي الثاني، وذلك بهدف قدرة المدارس على التخطيط للعملية الدراسية بالشكل الصحيح.

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