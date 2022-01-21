طقس الإمارات غداً.. مائل للبرودة نهاراً وبارد ليلاً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مائلا للبرودة نهاراً وبارد ليلاً وغائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح نشطة إلى معتدلة السرعة، ومثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة خلال النهار.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى25 تصل إلى 40 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:14 والمد الثاني عند الساعة 49:04 والجزر الأول عند الساعة 19:14 والجزر الثاني عند الساعة 07:22 ..وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:06 والمد الثاني عند الساعة 58:00 والجزر الاول عند الساعة 16:18 والجزر الثاني عند الساعة 24:07.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 16 70 35

دبي 22 16 75 40

الشارقة 22 17 75 35

عجمان 23 16 70 40

أم القيوين 22 16 70 35

رأس الخيمة 23 17 70 30

الفجيرة 24 18 85 35

العين 20 14 85 35

ليوا 21 12 85 35

الرويس 19 14 75 45

السلع 18 10 75 30

دلما 18 15 75 45

طنب الكبرى 18 15 70 35

طنب الصغرى 18 15 70 35

أبو موسى 18 15 70 35

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