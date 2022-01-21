بحث سبل تعزيز التعاون بين شرطة دبي وبريطانيا

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مارك جولدساك، مدير الصادرات البريطانية في وزارة التجارة الدولية والوفد المرافق له، بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والنقيب عبدالله الشيخ، رئيس قسم الشؤون الدبلوماسية.

ورحب معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالوفد الضيف، مؤكداً عمق علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وحرص القيادة الرشيدة في تطوير هذه العلاقات للوصول بها إلى شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن زيارة الوفد البريطاني تعتبر انعكاساً لتلك العلاقة بين الجانبين. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال الجرائم الإلكترونية، والتحول الرقمي في الخدمات الشرطية، وتبادل الخبرات في المعارض الدولية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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