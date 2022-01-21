«الإمارات للخدمات الصحية» تستعرض مشاريعها المبتكرة بـ«معرض الصحة العربي»

المصدر: دبي - البيان

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سعياً للمساهمة في تشكيل مستقبل قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبهدف تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق ريادة الخدمات الصحية المبنية على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن مشاركتها في «معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022»، والذي ينعقد خلال الفترة من 24 وحتى 27 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تستعرض وعبر منصتها 16 مشروعاً نوعياً ومبتكراً، تندرج في 4 محاور رئيسة تبرز منظومة العمل الشاملة التي تقوم بها لتعزيز تنافسية قطاع الخدمات الصحية عالمياً.

وتأتي مشاركة المؤسسة في الحدث العالمي الأكبر على مستوى المنطقة، لتبرز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجياتها لتطوير قطاع الرعاية الصحية الذي يعد ركيزة أساسية في أجندتها الوطنية، والتي ساهمت في تحقيق ريادته العالمية عبر مؤشرات حالية عدة، من خلال تطبيقه لأفضل المعايير والممارسات في تقديم الخدمات الصحية الشاملة لدى مؤسسات ومرافق القطاع الصحي.

وتحمل مشاركة المؤسسة في الحدث شعار: رؤية متجددة لصحة الإمارات، وتهدف من خلاله إلى طرح رؤى حديثة ومتقدمة لآليات تطوير القطاع الصحي وفقاً لمتطلبات المرحلة الحالية، بما يواكب الاهتمام الدولي المتزايد في تطوير المنظومة الصحية للدول، حيث تستعرض المؤسسة خططها ومشاريعها المستقبلية لحقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية والمبتكرة للخمسين عاماً المقبلة، وبما يواكب تطلعات القيادة في تحقيق الرؤية المئوية لدولة الإمارات ومواصلة الوصول إلى المراكز الأولى عالمياً.



خدمات صحية متكاملة



وقال الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: تأتي مشاركة المؤسسة في الحدث الدولي المهم، لتبحث فرص التعاون المشترك وبناء الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الطبية الرائدة حول العالم، والتعرف على أحدث التوجهات في القطاع ورصد التحديات وسبل معالجتها، الأمر الذي من شأنه تعزيز أداء قطاع الخدمات الصحية، بما يواكب متطلبات المستقبل في هذا القطاع الحيوي والأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان وسلامته وسعادته.

وأشار إلى أن التواجد الفعّال لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عبر منصة متخصصة في «معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022» لاستعراض مبادراتها المبتكرة، ينطلق من أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة لتعزيز جودة الحياة في الدولة، وسعيها لتوظيف الابتكار في صياغة حلول وخدمات صحية شاملة ومستدامة، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، ومئوية الإمارات 2071 في توجهاتها المستقبلية لتطوير أداء القطاع الصحي وتحقيق تنافسيته عالمياً.

وتابع قائلاً: اليوم ومن خلال المعرض تشارك المؤسسة بحزمة من المبادرات والمشاريع التي ترتكز على الابتكار، وتغطي أكثر من محور في منظومة أداء القطاع الصحي، الأمر الذي يعد وسيلة أساسية للوصول إلى صياغة مستقبل أفضل للقطاع الصحي وتعزيز مكانة الدولة في هذا الإطار.



مبادرات نوعية



وتركز مشاركة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في المعرض على تقديم مشاريع وخدمات نوعية ضمن 4 محاور محددة تشمل: محور المجتمع الصحي، ومحور جودة الحياة، إلى جانب محاور الخدمات العلاجية المبتكرة والصحة الرقمية.

وضمن جهودها في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات الصحية العالمية ستوقع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مجموعة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والعمل المشترك مع عدد من الجهات الصحية الرائدة عالمياً.

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