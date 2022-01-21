سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى أمين عام وزارة خارجية النمسا

المصدر: فيينا - وام

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قدم حمد علي الكعبي نسخة من أوراق اعتماده، إلى بيتر لانسكي الأمين العام لوزارة الخارجية النمساوية، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى جمهورية النمسا، وذلك في مقر الوزارة في العاصمة فيينا.

ورحب بيتر لانسكي خلال اللقاء بالسفير، وأعرب عن أطيب تمنياته بالتوفيق والنجاح خلال أداء مهامه التي ستسهم في ارتقاء العلاقات بين البلدين الصديقين.

وإلى ذلك أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة لدى النمسا وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والنمسا وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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