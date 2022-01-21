شرطة أبوظبي تتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي في «البحوث الصحية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت شرطة أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة نيويورك أبوظبي لتنفيذ المشروع البحثي دراسة «مستقبل صحي للإمارات».

ووقّع الاتفاقية «عن بُعد» من جانب شرطة أبوظبي اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، وعن الجامعة أرلي بيترز عميد جامعة نيويورك أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد مدير قطاع المالية والخدمات اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الشركاء ونشر المعرفة وتبادلها بما يحقق التطلعات في مجالات البحث العلمي، والذي ينعكس إيجابياً على الارتقاء بالخدمات الطبية المتخصصة.

وتتضمن الاتفاقية دعم ومشاركة شرطة أبوظبي في تنفيذ البحث المعتمد من قبل لجنة تقنيات أبحاث «صحة أبوظبي» ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، في مجال الصحة العامة، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وذلك تحت إشراف إدارة الخدمات الطبية بشرطة أبوظبي.

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