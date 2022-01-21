جبل جيس الأبرد في الإمارات بـ 0.8 درجة مئوية

المصدر: البيان

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سجلت قمة جبل جيس في رأس الخيمة، اليوم الجمعة، 0.8 درجة مئوية عند الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهراً، بحسب الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد لتكون الدرجة الأبرد المسجلة في الدولة.

وتعد القمة الجبلية الأعلى في الدولة مقصداً للعديد من المواطنين والمقيمين والسياح، ويتمتع جبل جيس بمناظر طبيعية خلابة وإطلالة بانوراميه رائعة على الأودية والسهول الجبلية والمسطحات الخضراء والمناظر الخلابة لسلسلة جبال الحجر التي تكتسي بالغيوم البيضاء خلال فصل الشتاء.

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