خلال 24 ساعة .. إلزام منشآت فحص كوفيد-19 في دبي بإرسال النتائج

المصدر: دبي ــ البيان

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طالبت هيئة الصحة في دبي جميع المنشآت الصحية العاملة في دبي، التي تقدم خدمة فحص كورونا «PCR» بإرسال نتيجة الفحص خلال 24 ساعة كحد أقصى، من أخذ العينة، عبر وسائل التواصل المعتمدة، من قبل المنشأة الصحية، مع وجوب التأكد من صحة بيانات المريض المتاحة عبر تلك الوسيلة، سواء كانت الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى.

وأكدت الهيئة في تعميم وجهته إلى كافة المنشآت الصحية المرخصة من قبلها، على ضرورة التزام كل منشأة عند استخدام أي وسيلة من وسائل الإعلان أو اللوحات الإرشادية داخل المنشأة الصحية أو خارجها، للإعلان عن خدمات فحص «كوفيد-19»، للجمهور بضرورة التوضيح بأن مدة حصول الشخص على النتيجة لن تتجاوز 24 ساعة من وقت أخذ العينة.

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