مصابو كورونا يمكنهم التبرع بعد 10 أيام.. «صحة» تؤكد على أهمية التبرع بالدم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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جددت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، التأكيد على أهمية التبرع بالدم لأنقاذ حياة المرضى، وأن على أفراد المجتمع أن يكونوا أكثر وعياً فيما يتعلق بالتبرع بالدم باعتباره مسؤولية مجتمعية يقدمها المواطن والمقيم لخدمة الدولة، وأن على كل شخص التفكير بأن من سيحتاج للدم في يوم ما قد يكون هو نفسه، أو أحد أفراد عائلته، أو أحد أصدقائه.

وحثّ الدكتور مروان الكعبي المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في «صحة»، أفراد المجتمع على التبرع بالدم باستمرار، لتزويد بنك الدم بالمخزون اللازم لضمان إنقاذ حياة المرضى الذين يحتاجون بشكل مستمر إلى عمليات نقل الدم، إذ أن بعض المرضى لا يمكن علاجهم إلا بالدم، مثل مرضى الثلاسيميا والأنيميا المنجلية الذين يحتاجون لأخذ الدم كل 3 أسابيع بالإضافة لمصابي الحوادث وغيرهم، إذ يسهم كل متبرع في إنقاذ حياة ثلاثة أشخاص على الأقل، خاصة وأنه لا بديل للعلاج الا بالدم.

وأكد أن التبرع بالدم يتم وفقا لأعلى المعايير المعتمدة من الهيئات العالمية من خلال تحقيق أعلى معدلات الموثوقية والدقة في التعامل مع الوحدات الدموية لدعم المخزون الاستراتيجي، وأن بنك الدم في أبوظبي، والعين، والظفرة، تتخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة منذ انتشار فيروس كوفيد-19 لضمان سلامة عمليات التبرع بالدم ومشتقاته لجعل التبرع بالدم آمن تماماً، في ظل الإجراءات الوقائية والتعقيم المتبع في المؤسسات الصحية لدولة الإمارات بشكل عام، ومنشآت شركة "صحة" بشكل خاص.

وقال إن سلامة المتبرعين والموظفين في بنك الدم هي أولوية في جميع الأوقات منذ نقطة الدخول وحتى الخروج، إذ يتم تطبيق بروتوكولات السلامة، ويتم اتباع الإجراءات الاحترازية والوصول إلى رعاية صحية آمنة وعالية الجودة، مشيراً إلى أنه يتم فحص درجة الحرارة وتعقيم اليدين عند مداخل منشآت بنوك الدم، وتطبيق التباعد الاجتماعي داخل المنشآت، وارتداء الكمامات والقفازات من قبل الأطباء والفنيين وجميع الموظفين طيلة الوقت، وتطبيق إجراءات التنظيف والتعقيم ومسح الأسطح المشتركة دورياً بعد كل استخدام، وتطبيق إجراءات التنظيف والتعقيم على المعدات قبل وبعد الاستخدام، بالإضافة لتطبيق القواعد الإرشادية لغسل وفرك اليدين.

وأضاف الدكتور مروان الكعبي، أن الأشخاص الذين يحصلون على اللقاح ضد كوفيد-19 يمكنهم التبرع بالدم من دون الحاجة لانتظار 14 يوماً ، ولا يوجد ما يمنعهم من التبرع، كما أنه يمكن للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد ـ 19 أنيتبرعوا بالدم بعد مرور 10 أيام من ظهور النتيجة الايجابية في حال انعدام الاعراض المصاحبة للمرض، و للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد ـ 19 مع الاعراض المصاحبة له عليهم انتظار 10 ايام بعد زوال الاعراض.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى الشامسي، مديرة "خدمات بنك الدم في أبوظبي، أن التبرع بالدم عمل إنساني نبيل، وهو جزء من رد الجميل لدولة الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها، مشيرة إلى أن التبرع بالدم يجدد نشاط المتبرع، ويقوي جسمه، وأنه يمكن للشخص السليم التبرع بالدم كل 56 يوماً.

وقالت إن خدمات بنك الدم في أبوظبي، المزود الوحيد بخدمات نقل الدم في إمارة أبوظبي وانه ملتزم بتوفير إمدادات كافية وآمنة من الدم لجميع المستشفيات في إمارة أبوظبي الحكومية والخاصة والتي يتجاوز عددها 50 مستشفى ولجميع الامارات الاخرى في حال استدعت الحاجة لطلب وحدات دموية للحالات الحرجة والطارئة لديهم.

وتستقبل خدمات بنك الدم المتبرعين من يوم الأحد إلى الجمعة من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، وستكون العطلة الأسبوعية لبنك الدم في أبوظبي يوم السبت، في حين يعمل بنك الدم في مدينة العين من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السابعة صباحاً وحتى التاسعة ليلاً ويوم الأحد من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً ويوم السبت عطلة أسبوعية، أما فرع بنك الدم في الظفرة فيعمل من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، والعطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

لحجز مواعيد التبرع بالدم، يمكن الاتصال ببنك الدم في أبوظبي على الرقم 02 819 1700، وبنك الدم في العين على الرقم 03 707 4191، وبنك الدم في الظفرة على الرقم 02 807 2887.

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