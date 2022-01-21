باكستان وقيرغيزستان تؤكدان دعمهما الكامل للإمارات

المصدر: إسلام آباد، بيشكيك - وام

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أعرب وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية في الإمارات، معتبراً أنها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، كما أكدت قيرغيزستان في بيان أن الهجوم عمل إرهابي يستهدف زعزعة الأوضاع في المنطقة.

وجاءت تصريحات قريشي، خلال استقباله حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى باكستان. وأعرب عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين جراء الهجوم الإرهابي الجبان، منهم مواطن باكستاني. وأضاف: «ترتبط دولة الإمارات وباكستان بعلاقات تاريخية راسخة، ونؤكد تضامننا الكامل مع الإمارات العربية المتحدة في كافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها»، معرباً عن خالص تعازيه في ضحايا هذا العمل الإرهابي، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

تعازٍ ومواساة

بدوره، قدم الزعابي الشكر لوزير خارجية باكستان على موقف بلاده الثابت والإدانة الحازمة والتضامن الصادق مع دولة الإمارات وشعبها جراء هذا الهجوم الآثم لميليشيا الحوثي الذي يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الدولية. وقدم الزعابي التعازي والمواساة لأسرة المواطن الباكستاني الذي راح ضحية الهجوم، وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

زعزعة المنطقة

وفي السياق ذاته، أدانت جمهورية قيرغيزستان الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف منشآت ومناطق مدنية على الأراضي الإماراتية وأوقع ضحايا وإصابات بين المدنيين. وأكدت وزارة الخارجية في قيرغيزستان في بيان أن هذا الهجوم عمل إرهابي يستهدف زعزعة الأوضاع في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى مواجهة هذا التهديد الخطير. وأعربت عن دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً في مواجهة هذا العمل الآثم، وعبّرت عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

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