الإمارات ترحب بتصريح بايدن النظر في إعادة إدراج ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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رحبت سفارة الإمارات لدى الولايات المتحدة عبر تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إعادة النظر في قراره رفع ميليشيا الحوثي من قائمة الإرهاب، فيما يعقد مجلس الأمن اليوم الجمعة جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت مدنية في الإمارات.

إعلان الرئيس جو بايدن جاء بعد ساعات من دعوة معالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، الإدارة الأمريكية والكونغرس إلى دعم إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية.

وأكد بايدن أن إعادة إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب قيد النظر. وقال إن بلاده تدرس استعادة تصنيف الحوثيين كمجموعة إرهابية. تعليق الرئيس الأمريكي جاء خلال مؤتمره الصحافي في البيت الأبيض، الذي عقده أول من أمس. في الأثناء، أكدت المملكة العربية السعودية مبادرتها لحل النزاع في اليمن، ودعت المجتمع الدولي ومجلس ‏الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة تجاه ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي تعرقل جميع ‏جهود السلام الساعية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، ووفقاً لقرارات ‏مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصةً القرار 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر ‏الحوار الوطني، مشددة على أن غياب الإجراءات الحازمة تجاه هذه الميليشيا هو ما أعطاها مساحة ‏أكبر للإضرار بالشعب اليمني، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، والتأثير بشكل كبير على الأمن والسلم ‏الدوليين.‏

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن حول المناقشة تحت البند ‏‏«الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، التي ألقاها نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة محمد بن عبدالعزيز العتيق.‏

دور تخريبي

وأضاف: إن الميليشيا الحوثية الإرهابية تؤكد يوماً بعد يوم عدم اكتراثها ‏لتطلعات الشعب اليمني الشقيق واستقرار اليمن، ودورها التخريبي في تهديد استقرار المنطقة ‏والسلم والأمن الدوليين، وأكبر دليل على ذلك استمرارها في تهديد سلامة الملاحة الدولية واستخدام ‏الأعيان المدنية والموانئ اليمنية لزعزعة أمن المنطقة ومهاجمة المدنيين في المملكة ودولة الإمارات الشقيقة.

كما أكد مجدداً وقوف المملكة التام مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها وأهمية ‏مواجهة خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها المستمر للاستقرار في المنطقة والعالم، لافتاً ‏الانتباه إلى حق المملكة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما يتوافق مع التزاماتها وفقاً للقانون الدولي ‏للرد على جميع الممارسات والأعمال الإرهابية التي تتعرض لها من قبل هذه الميليشيا الإرهابية.

من جهتها، أدانت البحرين الهجمات الإرهابية المتواصلة لميليشيا الحوثي التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية والمنشآت الحيوية، وتزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث تشمل الهجمات المرتكبة ضد الأراضي السعودية التي أدى بعضها إلى سقوط ضحايا مدنيين.

واستنكر المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك جمال فارس الرويعي، في جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بشدة الاعتداء الإرهابي الآثم الذي قامت به ميليشيا الحوثي أخيراً على منشآت مدنية في الإمارات، مديناً اختطاف سفينة الشحن المدنية «روابي» التي تحمل علم الإمارات.

انتهاك صارخ

وأكد أن البحرين تعد هذه الاعتداءات الحوثية على المنشآت المدنية والمدنيين جرائم حرب، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية كافة، واعتداءً سافراً على أراضي البلدين، معرباً عن تأييد البحرين لجميع الإجراءات التي سوف تتخذها كل من السعودية والإمارات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسلامة المواطنين والمقيمين فيهما. ودعا الرويعي المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حازمة ضد هذه الميليشيا التي تؤكد أعمالها الإجرامية أنها منظمة إرهابية تشكل تهديداً خطيراً على أمن واستقرار المنطقة والعالم.



ضرورة المحاسبة

أكد سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، أن ‏‏اعتراف الحوثي باستهداف مواقع مدنية في المملكة والإمارات هو عمل إرهابي. وقال «إنّ اعتراف الحوثي هو عمل إرهابي متعمّد»، مشيراً إلى أن ‏هذه الجرائم الإرهابية الحوثية المتكررة ضد الأهداف المدنية تستوجب محاسبتها. (عدن - وكالات)

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