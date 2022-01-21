غارات دقيقة للتحالف لتدمير قدرات الحوثي في الحديدة

المصدر: عدن،الرياض - البيان،وكالات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات ميليشيا الحوثي في الحديدة،وذلك في أعقاب التصعيد الحوثي الإجرامي الذي ترجمته الميليشيا باستهداف منشآت مدنية في الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وأكد التحالف أن ميناء الحديدة شريان تهريب الأسلحة للحوثيين، ومصدر تهديد لحرية الملاحة البحرية.

وقال في بيان: إن «الحوثيين استغلوا اتفاق ستوكهولم لحماية أنفسهم وتهديد حرية الملاحة البحرية». كما أعلن التحالف أن عملية «حرية اليمن السعيد» تسير وفق الخطط المُعدة، مؤكداً أن الأهداف المرحلية تتحقق.

عملية واسعة

ودمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر أمس، مخازن أسلحة لميليشيا الحوثي في عدد من المعسكرات وسط مدينة الحديدة ، كما استهدفت مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ومناطق إطلاقها في صنعاء، ضمن عملية عسكرية واسعة تهدف لشل قدرات الميليشيا، وقالت مصادر حكومية لـ«البيان» إن مقاتلات التحالف استهدفت معسكر قوات النجدة وسط المدينة كما استهدفت مقر الكلية البحرية بالقرب من ميناء الحديدة وهي المواقع التي تستخدمها الميليشيا لتخزين الأسلحة المهربة عبر الميناء، وأكدت أن انفجارات عنيفة أعقبت الغارات، فيما قال التحالف في بيان إن الغارات استهدفت «تخزين أسلحة بمعسكر القوات البحرية بالحديدة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري»، مؤكداً «أن ميناء الحديدة بات ثكنة عسكرية يهدد الأمن الإقليمي والدولي».

وحسب المصادر فإن الميليشيا استغلت السنوات الثلاث الأخيرة التي وقف التحالف فيها عملياته الجوية في الحديدة استناداً إلى اتفاق استوكهولم وإعادة استخدام المقرات العسكرية لتخزين الأسلحة التي يتم تهريبها عبر ميناء الحديدة ومنها صواريخ باليستية يتم تهريبها مجزأة ثم يتم إعادة تركيبها، إلى جانب الأسلحة التي يتم تهريبها عبر سفن صغيرة إلى ميناء الصليف المجاور.

استغلال

المصادر أكدت أيضاً أن ميليشيا الحوثي استغلت أيضاً فترة التهدئة خلال العامين الأخيرين وقامت بإعادة تخزين الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرات في المعسكرات ومقار الكليات العسكرية ومنها كلية الطيران وقاعدة الديلمي الجوية والكلية الحربية، إلى جانب معسكرات الصواريخ ومعسكرات الحرس الجمهوري في صنعاء وجنوبها وأن مقاتلات التحالف أعادت استهداف هذه المواقع من جديد. وأعلن التحالف أنه نفذ 21 استهدافاً ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة، مشيراً إلى أن الاستهدافات دمرت 4 آليات عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 60 عنصراً.

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