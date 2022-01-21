الشرعية تتقدم في صعدة وتدمر أهدافاً حوثية في تعز

المصدر: عدن - البيان

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أعلن الجيش اليمني إحراز تقدم ميداني في معقل الحوثي بمحافظة صعدة، أقصى شمالي البلاد، بدعم من مدفعية التحالف.

وسيطرت قوات الجيش اليمني على مواقع جديدة في مديرية الصفراء، ثاني أكبر مديريات صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وذلك عقب معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي.

وفي سياق متصل، دمرت القوات المشتركة غرفة عمليات متقدمة لميليشيا الحوثي في غرب محافظة تعز، كما دمرت أهدافاً متحركة في مديرية خيس جنوب محافظة الحديدة، وفق بيان عسكري وزّع الليلة الماضية.

رصد

وحسب البيان، فإن القوات المشتركة رصدت غرفة عمليات متقدمة للميليشيا في مديرية مقبنة غرب تعز، وتم التعامل معها وتدميرها بالسلاح المناسب، حيث وقع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، كما تم تدمير آلية قتالية ومقتل أربعة من العناصر كانوا على متنها، في الجبهة ذاتها بعد ساعات من استهداف ميليشيا الحوثي مدرسة في أطراف مديرية مقبنة بطيران مسيّر، ما تسبب في مقتل الطالب في المرحلة الابتدائية ربيع حامد، وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي محور حيس جنوب الحديدة، ذكر البيان ذاته أن مدفعية القوات المشتركة قصفت أهدافاً متحركة وتجمعات مسلحة للميليشيا في أطراف جبل راس وجنوب الجراحي، وأوقعت قتلى وجرحى وخسائر مادية في صفوفها.

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