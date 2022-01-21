خالد بن سلمان: ميليشيا الحوثي اختارت الإرهاب والدمار

المصدر: (الرياض - وكالات )

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اجتمع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس، مع المبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وتيم ليندركينج، لبحث المستجدات الراهنة. وأكد نائب وزير الدفاع السعودي خلال لقائه المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، التزام التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي في اليمن يلبي تطلعات الشعب اليمني ويحافظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وقال في سلسلة تغريدات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تسعى المملكة ودول الخليج العربي ليكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية كسائر شعوب الخليج، إلا أن الميليشيا الحوثية اختارت الإرهاب والدمار.. ونؤكد لشعب اليمن بأنه منّا ونحن منه وسنكون دوماً إلى صفه».

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