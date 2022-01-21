محمد بن زايد يتلقى هاتفياً تضامن رئيس إندونيسيا ورئيس وزراء إسرائيل

المصدر: أبوظبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا الصديقة، أعرب خلاله عن إدانة بلاده، واستنكارها الاعتداءات الآثمة، التي نفذتها ميليشيا الحوثي على المنشآت والمواقع المدنية في دولة الإمارات، مؤكداً أن استهداف المناطق المدنية يعد انتهاكاً لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.كما تلقى سموه، اتصالاً هاتفياً من نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل، عبّر خلاله عن إدانته الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي على مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات.

تضامن وتعازٍ

وشدد الرئيس الإندونيسي على تضامن بلاده مع دولة الإمارات، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات، لضمان حماية أمنها وسلامة أراضيها، وقدم خالص تعازيه إلى أسر الضحايا، وتمنياته الشفاء العاجل لجميع المصابين.

شكر وتقدير

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لمبادرة الرئيس الإندونيسي ومشاعره الصادقة، التي أبداها تجاه دولة الإمارات، سائلاً المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية، وعلى إندونيسيا وشعبها الصديق الأمن والاستقرار، وأن يحفظها من كل مكروه.

وفي سياق متصل،تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل، عبّر خلاله عن إدانته الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي على مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات.

التصدي للإرهاب

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، دعم بلاده لكل ما تقوم به الإمارات دفاعاً عن أمنها ضد هذه الاعتداءات.. مشدداً على ضرورة التصدي للقوى الإرهابية التي تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة.

وقدم خلال الاتصال تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ضحايا الاعتداءات.. متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نفتالي بينيت لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الإمارات وشعبها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز