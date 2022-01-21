الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية والرياح القوية

المصدر: (أبوظبي ـ مصطفى خليفة)

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جدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته أمس من تأثيرات التقلبات الجوية والرياح النشطة والقوية التي تزيد سرعتها عن 65 كم/‏ساعة، وتعمل على إثارة الرمال والأتربة في الجو، وتدني الرؤية الأفقية في عدد من المناطق، كما يمكن أن تتسبب في تطاير الأجسام الصلبة واقتلاع الأشجار على الطرق خلال اليوم الجمعة، ويوم غدٍ السبت.

وتشهد الدولة حالة من حالات عدم الاستقرار الجوي مصحوبة برياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية تعمل على خفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة على أغلب مناطق الدولة، وذلك نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق بامتداد مرتفع جوي من الغرب، يصاحبها امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب الركامية الممطرة وتسارع الرياح.

واستمر الطقس يوم أمس غائماً جزئياً وغائماً أحياناً مع سقوط أمطار خفيفة، خاصة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، وانخفاض في درجات الحرارة، وكانت الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خاصة على البحر، وكانت مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، بينما ظل البحر متوسط الموج إلى مضطرب تدريجياً في المساء.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم «الجمعة» مائلاً للبرودة نهاراً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة، وبارداً ليلاً مع احتمال تشكل الصقيع على بعض المناطق صباح الغد، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً، خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وقد تصل سرعتها إلى 65 كم/‏س، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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