تفاهم بين مواصلات الإمارات وبوليتكنك أبوظبي

المصدر: (دبي - البيان)

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وقعت مواصلات الإمارات وبوليتكنك أبوظبي التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية ضمن منظومة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني مذكرة تفاهم لأغراض التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا الهندسية ومجالات الاهتمام المشتركة الأخرى، بما في ذلك فرص توفير برامج تدريبية للخريجين والطلبة.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في الإدارة العامة لمواصلات الإمارات بدبي، من قبل كل من فريال توكل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة، والدكتور أحمد عبد المنان العور، المدير العام لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، وبحضور عدد من المسؤولين من كلا الجهتين. وستمهد الاتفاقية للعمل في مشاريع البحث العلمي والهندسي، لا سيما في المجالات المتعلقة بعمل الشركة وأنشطتها .

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