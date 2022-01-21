حملة توعية للالتزام بضوابط قيادة الدراجات النارية الترفيهية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ممثلة بإدارة الشرطة السياحية، وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حملة توعوية لمكاتب تأجير الدراجات النارية الترفيهية، للتأكد من إلمامهم بضوابط واشتراطات الأمن والسلامة في مجال عملهم.

18 مخالفة

وأكد العقيد خلفان عبيد الجلاف مدير إدارة الشرطة السياحية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أنهم تحقيقاً لتوجهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، يحرصون كل عام، على تنظيم حملات توعوية، وأخرى ضبطية، وأنهم سجلوا 18 مخالفة منذ العام الماضي وحتى هذا الموسم، خلال حملاتهم الضبطية على المكاتب، كما تم التدقيق على 33 مخيماً سياحياً في منطقة العوير

قوانين مُلزمة

من جانبه، أوضح ملازم أول أحمد محمد سيف المهيري رئيس متابعة برامج الرحلات السياحية، في إدارة الشرطة السياحية، أن مكاتب التأجير مُلزمة بتوفير الملابس المخصصة لقيادة الدراجات النارية الترفيهية بقياسات متعددة، وعدم استخدام الدراجات وتأجيرها لأكثر من 4 سنوات، وعدم تأجير الدراجة النارية المنتهية الترخيص، وعدم تأجيرها لأي شخص غير لائق صحياً، أو يقل سنه عن (16) عاماً، إلا بموافقة ولي أمره

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