صقر غباش يبحث مع رئيس الجمعية الوطنية التركية تطوير العلاقات

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات، في مقر المجلس بأبوظبي، مع البروفيسور مصطفى شنطوب، رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لجمهورية تركيا «البرلمان»، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات بدعوة من المجلس، وتم التأكيد على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين بما يواكب العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدماً في شتى المجالات.

حضر اللقاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، عبيد خلفان الغول رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية مع برلمانات الدول الآسيوية وعائشة سعيد الملا ومحمد عيسى الكشف وعائشة رضا البيرق وجميلة أحمد المهيري أعضاء المجموعة، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني. كما حضر اللقاء رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الإماراتية وعدد من أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لجمهورية تركيا.

الصداقة والتعاون

وجرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين، وتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل بين البلدين، وتبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الجانبين.

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